Куман: «Барселона» показала лучший первый тайм в сезоне в матче с «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги домашней встречи 19-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (2:1).
«С таким настроем и интенсивностью, как в этой игре, «Барселона» будем там, где должна быть. Сегодня мы показали лучший первый тайм в текущем сезоне. Мы хорошо владели мячом и прессинговали.
Во втором тайме «Реал Сосьедад» продемонстрировал отличную игру. Это была напряженная встреча высокого уровня. Конечно, мы не можем контролировать игру в течение всех 90 минут. Тем не менее, объём проделанной работы командой впечатляет. Мы заслужили победу хотя бы за отношение к игре.
Я действительно доволен отношением команды и заряженностью на борьбу. Мы вышли с хорошей мотивацией и продолжаем подниматься вверх в турнирной таблице», — приводит слова Кумана Goal.
«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (26) — на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский «Атлетико».
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