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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась на 5-е место в Примере

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась на 5-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник «Барселоны» Жорди Альба сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.

«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (26) — на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский «Атлетико».

Испания - Примера. 19-й тур
16 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Виллиан Жозе – 27'   1:1 Альба – 31'   2:1 де Йонг – 43'
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