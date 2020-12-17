«Мне вообще всё равно, что он говорит». Берг — о критике со стороны Быстрова

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг отреагировал на критику со стороны бывшего полузащитника «быков» Владимира Быстрова.
«Ааа, этот парень, ха-ха! Если быть честным, мне вообще всё равно, что он говорит. Когда некоторые люди теряют популярность, они хотят сделать так, чтобы о них заговорили. И многие начинают делать громкие заявления, чтобы вызвать резонанс. Это его путь. Поэтому мне вообще без разницы, нравлюсь я ему или нет.
Главное, что я сам знаю, на что способен, знаю свой уровень и уверен в себе. Для меня важно, что думают люди из клуба, а не эксперты. Если мне скажут, что в клубе мной недовольны, то я буду стараться исправить это. Но раз я сейчас в «Краснодаре», это значит, что людям здесь нравится то, что и как я делаю. Это единственное, что меня волнует», — цитирует Берга Sport24.
Маркус Берг выступает за «Краснодар» с 2019 года, нападающий перешёл в клуб на правах свободного агента. В этом сезоне форвард провёл 22 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
- 17 декабря 2020
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