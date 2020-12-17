Конте: «Интер» выиграл матч за шесть очков

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:0).
«Эта победа может помочь нам в будущем, об этом я сказал парням. Было непросто, «Наполи» — отличная команда. Это был тактический матч, и соперники отнеслись друг к другу с уважением.
Не самый увлекательный матч, но мы набрали важнейшие очки в игре с такой амбициозной командой, как «Наполи», которая всегда претендует на чемпионский титул. Мы выиграли матч за шесть очков», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Интер», набрав 27 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отставание подопечных Конте от лидера первенства, «Милана», сократилось до одного очка. «Наполи» (23) располагается на четвёртой строчке.
- 17 декабря 2020
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