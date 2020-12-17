Объявлена повестка общего собрания Российской Премьер-Лиги

22 декабря по Москве состоится общее собрание Российской Премьер-Лиги, начало — в 13:00, сообщает пресс-служба организации в своём «телеграме».



В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Об итогах 19 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021;

2. О выдвижении кандидата на пост президента РФС;

3. О выдвижении кандидатов в состав исполкома РФС;

4. О выдвижении делегата от АФК «РПЛ» на конференцию РФС;

5. О бюджете АФК «РПЛ»;

6. О стратегии развития РПЛ.



Напомним, завтра, 18 декабря, состоится последний матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Мордовия Арена» в Саранске «Тамбов» примет «Урал». 19-й тур станет заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

Российский футбол на новом дне! Теперь за договорняк судьям скидывают деньги на карточку Арбитр Матюнин пожизненно отстранён от футбола. Это ж надо так глупо спалиться!