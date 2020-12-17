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Объявлена повестка общего собрания Российской Премьер-Лиги

Объявлена повестка общего собрания Российской Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

22 декабря по Москве состоится общее собрание Российской Премьер-Лиги, начало — в 13:00, сообщает пресс-служба организации в своём «телеграме».

В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Об итогах 19 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021;
2. О выдвижении кандидата на пост президента РФС;
3. О выдвижении кандидатов в состав исполкома РФС;
4. О выдвижении делегата от АФК «РПЛ» на конференцию РФС;
5. О бюджете АФК «РПЛ»;
6. О стратегии развития РПЛ.

Напомним, завтра, 18 декабря, состоится последний матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Мордовия Арена» в Саранске «Тамбов» примет «Урал». 19-й тур станет заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

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