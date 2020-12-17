Николич ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не планирует подавать в отставку со своего поста после серии неудачных результатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда упустила победу над «Химками» — 2:3.



«Нет ли желания подать в отставку? Нет», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



В последних 10 матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал всего две победы. 13 декабря моковский клуб потерпел разгромное поражение от «Краснодара» — 0:5.



Вчера, 16 декабря, действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершении текущего сезона.

«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»