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Николич: было очевидно, что в конце матча с «Химками» игроки «Локомотива» устали

Николич: было очевидно, что в конце матча с «Химками» игроки «Локомотива» устали
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась победой подмосковного клуба со счётом 3:2.

«Было очевидно, что в конце наши игроки устали. У нас были большие проблемы с футболистами, некоторые из них совсем не тренировались, состав менялся почти в каждом матче. Мы отдавали все силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К игрокам вопросов нет.

Итог первой части чемпионата? Трудные месяцы, но были и положительные моменты — хорошее начало в чемпионате и некоторые матчи в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками.

Что касается зимних сборов, начнём 14 января в Испании в Марбелье, где у «Локомотива» база последний год. Будем жить и тренироваться там», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»
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