Николич: было очевидно, что в конце матча с «Химками» игроки «Локомотива» устали

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась победой подмосковного клуба со счётом 3:2.

«Было очевидно, что в конце наши игроки устали. У нас были большие проблемы с футболистами, некоторые из них совсем не тренировались, состав менялся почти в каждом матче. Мы отдавали все силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К игрокам вопросов нет.

Итог первой части чемпионата? Трудные месяцы, но были и положительные моменты — хорошее начало в чемпионате и некоторые матчи в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками.

Что касается зимних сборов, начнём 14 января в Испании в Марбелье, где у «Локомотива» база последний год. Будем жить и тренироваться там», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.