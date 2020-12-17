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Роберт Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Роберт Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА
Футбол 0
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года. Был назван лучший игрок года в мужском футболе — им стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Интересно, что, невзирая на онлайн-формат церемонии награждения, президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Мюнхен, чтобы лично вручить награду поляку. Это первая награда 32-летнего футболиста. Предыдущим лауреатом премии был Лионель Месси.

В 2020 году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.

Названа символическая сборная года по версии ФИФА
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