Сын Уэйна Руни подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Сын играющего тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

О подписании контакта Кая Руни с манкунианцами объявил экс-капитан сборной Англии на своей странице в социальной сети «Инстаграм», сопроводив фотографию словами поддержки: «Знаменательный день. Кай подписывает контракт с „Манчестер Юнайтед“. Продолжай в том же духе, сын. Люблю.»

Фото можно посмотреть на станице Уэйна Руни в "Инстаграм".

Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году Руни выиграл Лигу чемпионов.



14 ноября Уэйн Руни сообщил, что его назначили исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти». На данный момент «бараны», набрав 16 очков, идут на 22-м месте в Чемпионшипе.