Роналду обошёл Месси в голосовании за премию ФИФА «Игрок года»

Опубликованы результаты голосования за премию ФИФА «Лучший игрок 2020 года». Ранее стало известно, что обладателем награды стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Теперь же выяснилось, что второе место форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим оказался аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обладатель награды определялся голосованием капитанов всех сборных, являющихся членами ФИФА и их главных тренеров. Каждый из них определяет топ-3 игроков по итогам года — за первое место футболист получает 5 баллов, за второе 3 балла и за третьей — 1 балл.
В итоге Левандовски получил 52 % голосов респондентов, Роналду — 38 %, а Месси — 32 %. Напомним, лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.
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