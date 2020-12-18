«Я поймаю тебя». Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш вступил в конфликт с одним из журналистов после поражения в матче с «Ренном» (1:2) в чемпионате Франции. Ранее издание La Provence выпустила статью, в котором раскритиковала Виллаш-Боаша, что не понравилось специалисту.
Конфликт между журналистом, написавшим статью, и тренером возник во время пресс-конференции после матча с «Ренном».
«Спасибо. Продолжай так, я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя… продолжай в том же духе», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.
После 13 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает четвёртое место, набрав 27 очков. От лидирующего «Лилля» команда отстаёт на 5 очков, но у «Марселя» есть две игры в запасе. В Лиге чемпионов команда заняла последнее место, набрав 3 очка.
С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит» и привёл клуб к чемпионскому титулу в сезоне-2014/2015.
- 18 декабря 2020
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37
-
01:20
-
01:07
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:02
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:24
-
23:23
-
23:15
-
23:07
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:23
-
22:11
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:49
-
21:43
-
21:31