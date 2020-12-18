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«Я поймаю тебя». Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции

«Я поймаю тебя». Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции
Футбол / Франция 0
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш вступил в конфликт с одним из журналистов после поражения в матче с «Ренном» (1:2) в чемпионате Франции. Ранее издание La Provence выпустила статью, в котором раскритиковала Виллаш-Боаша, что не понравилось специалисту.

Конфликт между журналистом, написавшим статью, и тренером возник во время пресс-конференции после матча с «Ренном».

«Спасибо. Продолжай так, я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя… продолжай в том же духе», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.

После 13 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает четвёртое место, набрав 27 очков. От лидирующего «Лилля» команда отстаёт на 5 очков, но у «Марселя» есть две игры в запасе. В Лиге чемпионов команда заняла последнее место, набрав 3 очка.

С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит» и привёл клуб к чемпионскому титулу в сезоне-2014/2015.

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