«Отличное выступление». Сульшер – об игре Погба в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру 27-летнего французского хавбека Поля Погба в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:2).
«Конечно, мы знали о силе Погба в верховых единоборствах и понимали, что он будет важен для нас не только в этом компоненте игры. Он выиграл почти все единоборства. Его видение поля, креативность – Поль действительно проделал хорошую работу. Отличное выступление.
У меня нет никакого разочарования по игре с «Шеффилдом». Команда добыла три очка в сложной встрече с неуступчивым соперником. Мы и не ждали, что это будет комфортная победа. Голы, которые забили игроки «МЮ», были превосходны. Мы должны признать, что у «Шеффилда» есть целый арсенал оружия, который может навредить любому оппоненту», — приводит слова Сульшера Goal.
Результативная передача Погба на Марсьяля в матче с «Шеффилдом».
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