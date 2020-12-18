РФС выдвинул Александра Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков может войти в состав исполнительного комитета УЕФА.
«Исполком РФС выдвинул президента РФС Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА», — говорится в сообщении в телеграм-канале союза.
С 2008 года по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб из Санкт-Петербурга трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок России, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку УЕФА. В 2008 году управленец стал председателем совета директоров сине-бело-голубых, однако в феврале 2019 года покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.
Напомним, после окончания 19-го тура, который завершится сегодняшним матчем «Тамбов» — «Урал», Российская Премьер-Лига уйдёт на зимний перерыв. В настоящее время в турнирной таблице первенства лидирует «Зенит».
- 18 декабря 2020
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