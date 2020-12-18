«Локомотив» объявил о переходе хавбека «Торпедо» Ильи Берковского

Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Игрок подписал с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года и будет выступать под 23-м номером.
«Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждёт много работы, всё только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю всё возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!» — цитирует Берковского пресс-служба «Локомотива».
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Илья Берковский близок к переходу в «Локомотив». В нынешнем сезоне ФНЛ Берковский вышел на поле в 21 матче и забил шесть голов. «Автозаводцы» по итогам 26 туров набрали 53 очка и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице.
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