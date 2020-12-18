Стало известно, какую компенсацию требует с Романа Широкова сторона избитого судьи

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, чего сторона пострадавшего хочет добиться от экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.
«Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тыс. рублей. Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома — всё это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
- 18 декабря 2020
-
14:54
-
14:41
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:24
-
14:10
-
14:04
-
13:53
-
13:23
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
12:45
-
12:43
-
12:29
-
12:15
-
12:05
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:11
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:23
-
10:16
-
09:49
-
09:32
-
09:26
-
09:21