Игорь Дивеев получил приз лучшему молодому футболисту года в РПЛ
Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву вручили награду «Первая пятёрка» как лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в 2020 году, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ. 40 из них поставили на первое место Дивеева. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третье – защитник «Динамо» Роман Евгеньев. В пятёрку также вошли хавбек ЦСКА Константин Марадишвили и полузащитник «Ростова» Данил Глебов.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы». В сборную России 21-летний футболист вызывается с этого года.
Игорь Дивеев: выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА? Второе!
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