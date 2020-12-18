Игорь Дивеев получил приз лучшему молодому футболисту года в РПЛ

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву вручили награду «Первая пятёрка» как лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в 2020 году, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ. 40 из них поставили на первое место Дивеева. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третье – защитник «Динамо» Роман Евгеньев. В пятёрку также вошли хавбек ЦСКА Константин Марадишвили и полузащитник «Ростова» Данил Глебов.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы». В сборную России 21-летний футболист вызывается с этого года.