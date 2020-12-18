Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи о возможной отставке Виктора Гончаренко

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.



«Виктор Михайлович сказал, чтобы мы не обращали внимания на всевозможные слухи, продолжали спокойно работать. После матча с «Ростовом» Виктор Михайлович не сказал, остаётся или уходит. Сказал лишь, что 17-го числа собираемся на сбор», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на пятом месте в турнирной таблице.

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