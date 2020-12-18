«Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться». Дивеев – об интервью с Черчесовым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Эфир стал скандальным из-за резких ответов специалиста.



«Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться. Сказал и сказал. Моё мнение: лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то. Но это точка зрения Станислава Саламовича. Обсуждали с Федей Чаловым. Он сделал выводы. Вчера, например, сделал хет-трик. Правда, долго до него доходило, но ничего страшного», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:3.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на пятом месте в турнирной таблице.