Пропавшего в Санкт-Петербурге фаната «Спартака» выпустили из отделения полиции

Один из болельщиков «Спартака», пропавший в Санкт-Петербурге после задержания на выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), покинул отделение полиции, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, пропавшего фаната на двое суток задержали в отделении и оштрафовали на 1000 рублей за то, что он ругался матом.

Напомним, в начале матча «Зенит» — «Спартак» на трибуне произошло столкновение фанатов. Позднее стало известно о задержаниях некоторых из поклонников красно-белых за демонстрацию баннера с лозунгом «Фанат не преступник». После того как двоих болельщиков отправили на суд, одному из них дали подписать бумагу об освобождении, хотя в бланке не были заполнены строчки, где должно было быть указано время. Затем фаната увели в неизвестном направлении.