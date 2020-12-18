В Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

Один из болельщиков «Спартака» пропал в Санкт-Петербурге после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, пропавшего фаната вместе с несколькими соратниками задержали за демонстрацию баннера с лозунгом «Фанат не преступник». После того как двоих болельщиков отправили на суд, ему дали подписать бумагу об освобождении, хотя в бланке не были заполнены строчки, где должно было быть указано время. Затем фаната увели в неизвестном направлении. При этом известно, что его не повезли на суд, поскольку другие болельщики дали показания, что он не держал баннер.
Напомним, в начале матча «Зенит» — «Спартак» на трибуне произошло столкновение фанатов. Позднее стало известно о задержаниях некоторых из поклонников красно-белых.
- 18 декабря 2020
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