Широков отреагировал на сумму в 500 тысяч рублей в качестве компенсации избитому судье

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал сумму компенсации, которую требует сторона потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

«Компенсация в 500 тысяч? Не думаю, что это соответствует делу. Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Я просто попросил огласить все ранее озвученные показания. Мне кажется, вам самим это всё надоело. Вас ещё минимум раз заставят тут помёрзнуть. Настроение у меня хорошее. У нас сейчас третий период», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.