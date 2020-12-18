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«Хорошего отдыха футболистикам и тренеришкам». Глушаков подвёл итоги 2020 года

«Хорошего отдыха футболистикам и тренеришкам». Глушаков подвёл итоги 2020 года
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги 2020 года.

«Ну что, друзья, теперь можно и в санаторий. Завершился самый необычный футбольный год. Трудным и необычным он был, конечно, не только в футболе… Хорошо, что закончили год стильно, позитивно и уверенно. Команда — просто красавцы! Поздравляю всех с победой и огромное спасибо болельщикам за поддержку и эмоции, мы всегда это чувствуем. Надеюсь, что в следующем году будет больше болельщиков на всех стадионах и вообще год будет не таким сумасшедшим.

“Химки” взяли достойный темп, мне очень приятно быть частью этой настоящей команды — команды во всех смыслах этого слова: и на поле, и вне его! Задел неплохой, но впереди много работы — для каждого игрока и для всей команды вместе. Нужно не растерять то, чего добились сейчас своим трудом и потом, и развиваться дальше.

Всем хорошего отдыха — настоящим любителям футбола (отдохните от нас!), а также футболистикам и тренеришкам», — написал Глушаков.

Посмотреть фотографию можно на странице Дениса Глушакова в "Инстаграме".

«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»
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