«Мог забить ещё». Фёдор Чалов прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после своего хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мог забить ещё. Большое спасибо, хотели порадовать всех своих. Надеюсь, у нас это получилось. Уходим в отпуск в хорошем настроении.

Красивый первый гол? Играл по моменту. Наигранная ли комбинация в голе после аута? Да. Получилось суперидеально для меня, оставалось только закатить мяч в ворота. Не обидно ли, что поймал кураж и наступила зимняя пауза? На самом деле все ребята подустали, нужно отдохнуть и со свежей головой уже заходить в весеннюю часть. Помню ли, кому забивал последний гол? «Ростову» и забивал, не знаю, совпадение или нет. Какой матч запомнился в 2020 году? Сегодняшний", — сказал Чалов в интервью пресс-службе клуба.