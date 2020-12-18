«Мог забить ещё». Фёдор Чалов прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после своего хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мог забить ещё. Большое спасибо, хотели порадовать всех своих. Надеюсь, у нас это получилось. Уходим в отпуск в хорошем настроении.
Красивый первый гол? Играл по моменту. Наигранная ли комбинация в голе после аута? Да. Получилось суперидеально для меня, оставалось только закатить мяч в ворота. Не обидно ли, что поймал кураж и наступила зимняя пауза? На самом деле все ребята подустали, нужно отдохнуть и со свежей головой уже заходить в весеннюю часть. Помню ли, кому забивал последний гол? «Ростову» и забивал, не знаю, совпадение или нет. Какой матч запомнился в 2020 году? Сегодняшний", — сказал Чалов в интервью пресс-службе клуба.
- 18 декабря 2020
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