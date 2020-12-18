«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в последнем матче года в РПЛ

«Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью 1:1.
Счёт был открыт на 29-й минуте. Тамбовчане высоко подняли оборону — ушли на угловой, позволив екатеринбуржцам убежать в контратаку. Отман Эль-Кабир в центре поля получил передачу от Дмитрия Ефремова, оторвался от защитников, вошёл в штрафную и низом покатил мяч мимо Сергея Рыжикова в дальний угол ворот. «Тамбов» сравнял счёт в концовке первого тайма. Михаил Костюков в одно касание забросил мяч за спины защитникам «Урала», Герман Онугха подхватил атаку в штрафной и плотным ударом поразил дальний угол ворот. На 63-й минуте Эль-Кабир не реализовал пенальти.
Таким образом, «Тамбов» закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице (13). «Урал» (21) — на 12-м месте.
- 18 декабря 2020
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