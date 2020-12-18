Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы убиваем наших футболистов». Куман недоволен календарём «Барселоны»

«Мы убиваем наших футболистов». Куман недоволен календарём «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил недовольство графиком команды в нынешнем сезоне.

«График сумасшедший. Если мы выиграем полуфинал Суперкубка, то нам придётся провести ещё один матч. Многие выездные игры начинаются поздно вечером, игроки поздно возвращаются домой, а спустя два дня снова уезжают на игру. Мы убиваем наших игроков. Нужно решить эту проблему, потому что график слишком плотный», — приводит слова Кумана Sport.es.

«Барселона» набрала 20 очков в 12 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (26).

Завтра, 19 декабря, каталонскому клубу предстоит домашняя встреча с «Валенсией». Начало — в 18:15 мск.

Куман: «Барселона» показала лучший первый тайм в сезоне в матче с «Реалом Сосьедад»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020