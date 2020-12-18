«Мы убиваем наших футболистов». Куман недоволен календарём «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил недовольство графиком команды в нынешнем сезоне.

«График сумасшедший. Если мы выиграем полуфинал Суперкубка, то нам придётся провести ещё один матч. Многие выездные игры начинаются поздно вечером, игроки поздно возвращаются домой, а спустя два дня снова уезжают на игру. Мы убиваем наших игроков. Нужно решить эту проблему, потому что график слишком плотный», — приводит слова Кумана Sport.es.

«Барселона» набрала 20 очков в 12 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (26).

Завтра, 19 декабря, каталонскому клубу предстоит домашняя встреча с «Валенсией». Начало — в 18:15 мск.