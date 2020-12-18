Ибрагимович: после 30 люди заканчивают карьеру. Я после 30 стал только прогрессировать

39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своей физической форме.
«Мне 39, и после всего, что я сделал, мне необязательно работать. Но я по-прежнему горю страстью к тому, чем занимаюсь. Мне всегда мало, я всегда хочу больше. Мало кто в моём возрасте играл или играет так, как я. После 30 карьера идёт на спад, люди заканчивают. Я после 30 стал только прогрессировать.
Слышу, как американские спортсмены рассказывают, что тратят больше миллиона долларов, чтобы поддерживать тело в форме. Мне 39, я в форме, играю на высочайшем уровне. Я не потратил на свою форму ни копейки. Секрет не в том, сколько ты заплатил. Секрет у тебя в голове — как сильно ты этого хочешь, чем ты готов жертвовать — вот секрет. Дело в психологии, а психология ничего не стоит», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.
- 18 декабря 2020
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