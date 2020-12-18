Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно. Футболиста — единственного из всей команды — не отпускают в отпуск. Об этом «Чемпионат» сообщал накануне.
Sport24 со ссылкой на агента Кокорина, Тимофея Бердышева, сообщает, что сторона футболиста предложила красно-белым компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Александр был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.
В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.
Ключевым моментом переговоров стало постановление трёх независимых экспертов в области спортивной медицины. Они рекомендовали Кокорину две-три недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса.
- 18 декабря 2020
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