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«Спартак» заставит Кокорина тренироваться до 31 декабря, хотя врачи предписали ему покой

«Спартак» заставит Кокорина тренироваться до 31 декабря, хотя врачи предписали ему покой
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно. Футболиста, единственного из всей команды, не отпускают в отпуск. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бёдра», — сказал источник «Чемпионату».

Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака» в августе этого года, перейдя в качестве свободного агента. Российский нападающий заключил с красно-белыми контракт на три года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

В начале месяца стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие во встречах с «Сочи» (0:1) и санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

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