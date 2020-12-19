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Кандидат в президенты «Барселоны»: мы не сможем конкурировать с «ПСЖ» в борьбе за Месси

Кандидат в президенты «Барселоны»: мы не сможем конкурировать с «ПСЖ» в борьбе за Месси
Футбол / Испания 0
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Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Лионеля Месси.

«Мы все хотели бы, чтобы он остался в «Барселоне». Когда я услышал, что Неймар говорит, что он хочет снова сыграть с Месси, я сказал: «Чёрт возьми, берегитесь этих парней», потому что «ПСЖ» принадлежит Катару, который организует чемпионат мира… Если бы «ПСЖ» захотел купить Месси, мы бы экономически не смогли конкурировать», — приводит слова Бенедито Goal со ссылкой на Radio Marca.

Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны». Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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