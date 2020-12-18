«Барселона» поддержала Месси после подведения итогов премии ФИФА «Игрок года»

«Барселона» поддержала Лионеля Месси после подведения итогов премии «Игрок года» по версии ФИФА. Аргентинец занял третье место.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», — написано в «твиттере» «Барселоны».

Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Левандовски получил 52 % голосов респондентов, Роналду — 38 %, а Месси — 32 %. Напомним, лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.

Обладатель награды определялся голосованием капитанов всех сборных, являющихся членами ФИФА и их главных тренеров. Каждый из них определяет топ-3 игроков по итогам года — за первое место футболист получает 5 баллов, за второе 3 балла и за третьей — 1 балл.