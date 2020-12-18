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«Барселона» поддержала Месси после подведения итогов премии ФИФА «Игрок года»

«Барселона» поддержала Месси после подведения итогов премии ФИФА «Игрок года»
Футбол / Испания 0
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«Барселона» поддержала Лионеля Месси после подведения итогов премии «Игрок года» по версии ФИФА. Аргентинец занял третье место.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», — написано в «твиттере» «Барселоны».

Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Левандовски получил 52 % голосов респондентов, Роналду — 38 %, а Месси — 32 %. Напомним, лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.

Обладатель награды определялся голосованием капитанов всех сборных, являющихся членами ФИФА и их главных тренеров. Каждый из них определяет топ-3 игроков по итогам года — за первое место футболист получает 5 баллов, за второе 3 балла и за третьей — 1 балл.

Стало известно, как голосовали Дзюба и Черчесов при выборе лучшего игрока года ФИФА
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