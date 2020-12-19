Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси получил награду «Чемпион мира»

Лионель Месси получил награду «Чемпион мира»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси получил награду Champion for Peace of the Year.

«Премия «чемпион мира года» присуждается спортсмену, возглавившему значительную и устойчивую спортивную инициативу по достижению мира, справедливости и социальной интеграции. Признанный и высоко оценённый за свою честную игру на футбольном поле, Лионель Месси также отличился за пределами поля своей социальной приверженностью. Через свой фонд Лео Месси продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира, особенно в Испании, Аргентине, Мозамбике, Палестине, Кении, Сирии и Непале», — говорится в заявлении на сайте Peace and Sport.

Ранее победителями этой премии становились полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди и регбист Сия Колиси.

Роналду обошёл Месси в голосовании за премию ФИФА «Игрок года»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020