Лионель Месси получил награду «Чемпион мира»

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси получил награду Champion for Peace of the Year.
«Премия «чемпион мира года» присуждается спортсмену, возглавившему значительную и устойчивую спортивную инициативу по достижению мира, справедливости и социальной интеграции. Признанный и высоко оценённый за свою честную игру на футбольном поле, Лионель Месси также отличился за пределами поля своей социальной приверженностью. Через свой фонд Лео Месси продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира, особенно в Испании, Аргентине, Мозамбике, Палестине, Кении, Сирии и Непале», — говорится в заявлении на сайте Peace and Sport.
Ранее победителями этой премии становились полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди и регбист Сия Колиси.
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