Матч чемпионата Испании прервали из-за найденного на поле мобильного телефона

«Атлетик» принимал «Уэску» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей отличились Кенану Кондро и Унай Нуньес.
Во время матча произошёл интересный эпизод. Главный арбитр матча Валентин Писарро прервал матч из-за найденного мобильного телефона на поле, сообщается в «твиттере» El Larguero. Сообщается, что гаджет принадлежал девушке, которая держала рекламный баннер.
Таким образом, хозяева набрали 17 очков в 14 матчах и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Уэска» (11) — на последнем, 20-м месте.
В следующем туре чемпионата Испании «Атлетик» встретится с «Вильярреалом», а «Уэска» проведёт матч с «Леванте». Матчи пройдут 23 и 22 декабря соответственно.
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