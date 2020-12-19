Юрий Газинский рассказал о самом необычном событии, которое случилось накануне Нового года
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о самом необычном событии, которое случилось перед Новым годом.
«Главный подарок в жизни случился 19 декабря 2016 года — рождение дочери. Конечно, это один из самых счастливых дней в жизни. Очень рад, что наша дочь выбрала именно нас. Для нас с супругой это один из самых счастливых дней в жизни. Мы очень гордимся этим и очень рады, что именно 19 декабря появился на свет наш первый ребёнок. Это настоящее новогоднее чудо и подарок на Новый год», — сказал Газинский в интервью для пресс-службы «Краснодара».
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Уфу» (1:0). Команда набрала 30 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Для команд этот матч стал последним в 2020 году.
Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»
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