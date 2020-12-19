Суарес дал показания по делу о мошенничестве при сдаче экзамена на итальянское гражданство
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес дал показания по делу о мошенничестве при попытке организовать его трансфер в «Ювентус», сообщает ANSA.
Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Ранее руководство университета в Перудже было отстранено на восемь месяцев.
По информации источника, Суарес дал показания во время видеоконференции. Отмечается, что игрок был допрошен судьями Перуджи в качестве свидетеля, а не обвиняемого.
Спортдиректор «Юве» ответил на обвинения в мошенничестве при попытке подписать Суареса
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