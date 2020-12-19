Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суарес дал показания по делу о мошенничестве при сдаче экзамена на итальянское гражданство

Суарес дал показания по делу о мошенничестве при сдаче экзамена на итальянское гражданство
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес дал показания по делу о мошенничестве при попытке организовать его трансфер в «Ювентус», сообщает ANSA.

Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Ранее руководство университета в Перудже было отстранено на восемь месяцев.

По информации источника, Суарес дал показания во время видеоконференции. Отмечается, что игрок был допрошен судьями Перуджи в качестве свидетеля, а не обвиняемого.

Спортдиректор «Юве» ответил на обвинения в мошенничестве при попытке подписать Суареса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020