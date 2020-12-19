«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Дженепо, Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс, Ингс.



Запасные: Форстер, Салису, Армстронг, Стивенс, Диало, Редмонд, Телла, Лонг, Н'Лундулу



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Ферран Торрес, Бернарду Силва, Стерлинг.



Запасные: Карсон, Аке, Б. Менди, Фоден, Нмеча, Фернандиньо, Зинченко, Агуэро, Марез.



«Святые» набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (20) — на девятом месте.

Промо матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»