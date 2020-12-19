Видео шикарного удара в касание в исполнении Джордана Хендерсона в матче с «Кристал Пэлас»
В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Идёт 60-я минута матча, счёт 4:0 в пользу мерсисайдцев.
Через девять минут после перерыва гости забили четвёртый гол в матче. Защитник Трент Александер-Арнольд получил передачу у правого края штрафной, выполнил передачу на капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, и тот ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот.
Видео гола Джоржана Хендерсона в матче с «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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