Видео шикарного удара в касание в исполнении Джордана Хендерсона в матче с «Кристал Пэлас»

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Идёт 60-я минута матча, счёт 4:0 в пользу мерсисайдцев.



Через девять минут после перерыва гости забили четвёртый гол в матче. Защитник Трент Александер-Арнольд получил передачу у правого края штрафной, выполнил передачу на капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, и тот ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Джоржана Хендерсона в матче с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».