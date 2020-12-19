«Ливерпуль» одержал самую крупную выездную победу в своей истории

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил лондонский «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.
Как сообщает Opta Sport, это самая крупная победа мерсисайдцев в гостевых встречах, а также самая крупная победа в высшем дивизионе чемпионата Англии с 1989 года. Интересно, что 12 сентября 1998 года «Ливерпуль» дома с разницей в девять мячей разгромил именно «Кристал Пэлас».
Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Голы в составе мерсисайдцев на счету нападающих Такуми Минамино, Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, а также полузащитника Джордана Хендерсона. Бразилец и египтянин оформили дубли в этом матче.
«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
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