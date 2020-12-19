Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Эльче»
«Атлетико» принимал «Эльче» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «матрасников» Луис Суарес, ему ассистировал защитник Киран Триппьер. На 58-й минуте уругваец сделал дубль. На этот раз голевую передачу выполнил хавбек Янник Карраско. Спустя шесть минут «Эльче» смог отыграть один мяч усилиями форварда Лукаса Бое с передачи Тете. Преимущество восстановил нападающий Диего Коста, который реализовал пенальти в ворота гостей — 3:1.
Таким образом, «Атлетико» набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (14) — на 15-м месте.
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