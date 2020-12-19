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Денис Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Барселоной»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 14-го тура испанской Примеры. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Араухо, Гарсия, Дест, Бускетс, Коутиньо, Брайтвайт, Педри, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Тенас, Фирпо, Лангле, Юмтити, Аленья, де Йонг, Фернандес, Пьянич, Пуч, Фуэнте, Тринкан.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайя, Дьякаби, Васс, Черышев, Рачич, Солер, Муса, Гедеш, Гомес.

Запасные: Эчебаррия, Риверо, Мангала, Молина, Коррея, Эскердо, Куандреди, Хасон, Санчес, Ли Как Ин, Собрино, Вальехо.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».

Подопечные Кумана набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Летучие мыши» с четырнадцатью очками располагаются на 13-й строчке.