В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина из «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего «Спартака» Александра Кокорина в сочинский клуб.
«Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?» — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Форвард выступал за «Сочи» в первой половине этого года на правах аренды из петербургского «Зенита», после чего присоединился к красно-белым.
Ранее появилась информация, что в результате переговоров агента Кокорина, Тимофея Бердышева, с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать на Мальдивы 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.
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