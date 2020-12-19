Защитник «Сочи» Заика: постепенно движемся к еврокубкам

Защитник «Сочи» Кирилл Заика подвёл итоги первой части сезона, а также сказал, что команда мечтает играть в еврокубках.

«Команда прогрессирует, сделала большой шаг вперёд. Сейчас мы уже на четвёртом месте в турнирной таблице, потихоньку подбираемся к цели. «Сочи» абсолютно заслуженно находится на своей позиции. Понятно, могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому, уверен, остаток сезона команда проведёт достойно. Мечтаем оказаться в еврокубках, постепенно к этому движемся», — цитирует Заику сайт «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 33 очка в 19 турах РПЛ и занимает 4-е место в таблице РПЛ. В 20-м туре после возобновления сезона команде предстоит встреча с «Арсеналом».