Защитник «Сочи» Заика: постепенно движемся к еврокубкам
Защитник «Сочи» Кирилл Заика подвёл итоги первой части сезона, а также сказал, что команда мечтает играть в еврокубках.
«Команда прогрессирует, сделала большой шаг вперёд. Сейчас мы уже на четвёртом месте в турнирной таблице, потихоньку подбираемся к цели. «Сочи» абсолютно заслуженно находится на своей позиции. Понятно, могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому, уверен, остаток сезона команда проведёт достойно. Мечтаем оказаться в еврокубках, постепенно к этому движемся», — цитирует Заику сайт «Матч ТВ».
«Сочи» набрал 33 очка в 19 турах РПЛ и занимает 4-е место в таблице РПЛ. В 20-м туре после возобновления сезона команде предстоит встреча с «Арсеналом».
В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина из «Спартака»
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:27
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:24
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:57
-
16:52
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам