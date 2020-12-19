Зидан: у меня контракт с «Реалом» до 2022 года, и я ни о чём не буду просить

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги 2020 года.

«Не ставлю себе оценки и никогда не буду этого делать. Я тренер «Реала». Максимально использую каждый момент. На остальное не могу ответить, извините. У меня контракт до 2022 года, и я ни о чём не буду просить, буду продолжать работать. Счастлив быть в этом замечательном клубе, в величайшем клубе в мире. Что касается остального, надеюсь, игроки останутся здесь и мы сможем продолжить выступать", — цитирует Зидана пресс-служба клуба.

По итогам тринадцати туров испанской Примеры мадридский «Реал» набрал 26 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. «Сливочные» являются действующими чемпионами Испании.