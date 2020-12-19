Зинедин Зидан рассказал о восстановлении Эдена Азара после травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о процессе восстановления нападающего Эдена Азара после очередной травмы. «Реалу» предстоит сыграть с «Эйбаром» завтра, 20 декабря. Азар не вошёл в заявку на матч.
«У него всё хорошо, он практически полностью восстановился. Ещё не совсем готов к игре, но Азар тренируется с командой. Надеюсь, скоро Эден вернётся на поле.
Не хочется форсировать события. Ему пришлось пережить тяжёлые времена, связанные с травмами. До «Реала» он играл регулярно, теперь Азар должен принять новые реалии. Мы в хорошей форме, но хотим, чтобы Эден окончательно закрепился в команде. Мы должны сохранять спокойствие. Он нам нужен, но мы не хотим делать глупостей и возвращать его слишком рано", — цитирует Зидана пресс-служба клуба.
- 19 декабря 2020
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