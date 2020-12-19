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Зинедин Зидан рассказал о восстановлении Эдена Азара после травмы

Зинедин Зидан рассказал о восстановлении Эдена Азара после травмы
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о процессе восстановления нападающего Эдена Азара после очередной травмы. «Реалу» предстоит сыграть с «Эйбаром» завтра, 20 декабря. Азар не вошёл в заявку на матч.

«У него всё хорошо, он практически полностью восстановился. Ещё не совсем готов к игре, но Азар тренируется с командой. Надеюсь, скоро Эден вернётся на поле.

Не хочется форсировать события. Ему пришлось пережить тяжёлые времена, связанные с травмами. До «Реала» он играл регулярно, теперь Азар должен принять новые реалии. Мы в хорошей форме, но хотим, чтобы Эден окончательно закрепился в команде. Мы должны сохранять спокойствие. Он нам нужен, но мы не хотим делать глупостей и возвращать его слишком рано", — цитирует Зидана пресс-служба клуба.

Эден Азар начал тренировки в общей группе «Реала»
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