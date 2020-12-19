Гари Линекер прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в 14-м туре АПЛ
В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил лондонский «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.
Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» так отреагировал на победу мерсисайдцев: «Вероятно, что „Ливерпуль“ в очередной раз убежит от всех в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Они на другом уровне».
Подопечные Юргена Клоппа после сегодняшнего матча продлили беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей. В воскресенье, 27 декабря, в матче 15-го тура «Ливерпуль» примет «Вест Бромвич Альбион».
«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
«Ливерпуль» одержал самую крупную выездную победу в своей истории
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