Хендерсон — о матче с «Кристал Пэлас»: сегодня мы были беспощадными

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал разгромную победу красных в матче 14-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (7:0).



«Сегодня мы были беспощадными, реализовали свои моменты. Это всегда важно. Мы доминировали большую часть матча, но, возможно, иногда действовали небрежно.



Было важно завершить столь непростую неделю победой. Нам это удалось. Победа с таким счётом уже давно была где-то рядом. Чувствовал, что в течение последних нескольких матчей у нас было много моментов, но мы их не реализовывали.



В некотором смысле это наша лучшая игра в сезоне. Как и сегодня, мы были очень хороши в матче с „Тоттенхэмом“. Нам просто нужно продолжать в том же духе и много работать, – приводит слова капитана мерсисайдцев BBC.

Видео гола Джордана Хендерсона в матче 14-го тура АПЛ-2020/2021

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.