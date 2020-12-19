Клопп — матче с «Кристал Пэлас»: несмотря на счёт, сегодня был тяжёлый матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу мерсисайдцев в выездном матче 14-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (7:0).
«Это был тяжёлый матч. В первом тайме «Кристал Пэлас» провёл много опасных атак, в которых нам очень везло оставить свои ворота на замке. Окончание первой половины встречи было замечательным. При счёте 3:0 матч не закончился и могло произойти всё что угодно, но в итоге мы контролировали игру и забили ещё несколько прекрасных голов.
Мои игроки способны забивать помногу, но это происходит далеко не каждую неделю. Сегодня фортуна была на нашей стороне. Декабрь — это очень напряженный период, и парни должны гордиться тем, как мы его проводим. Завтра футболисты получат выходной, а затем мы будем готовиться к матчу с «Вест Бромвич Альбион». Сегодняшняя победа позволила нам улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, которая страдала из-за забавного результата с «Астон Виллой» в октябре», — цитирует немецкого специалиста BBC.
«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
- 19 декабря 2020
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:57
-
16:52
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
16:04
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:41
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56