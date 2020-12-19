Клопп — матче с «Кристал Пэлас»: несмотря на счёт, сегодня был тяжёлый матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу мерсисайдцев в выездном матче 14-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (7:0).



«Это был тяжёлый матч. В первом тайме «Кристал Пэлас» провёл много опасных атак, в которых нам очень везло оставить свои ворота на замке. Окончание первой половины встречи было замечательным. При счёте 3:0 матч не закончился и могло произойти всё что угодно, но в итоге мы контролировали игру и забили ещё несколько прекрасных голов.



Мои игроки способны забивать помногу, но это происходит далеко не каждую неделю. Сегодня фортуна была на нашей стороне. Декабрь — это очень напряженный период, и парни должны гордиться тем, как мы его проводим. Завтра футболисты получат выходной, а затем мы будем готовиться к матчу с «Вест Бромвич Альбион». Сегодняшняя победа позволила нам улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, которая страдала из-за забавного результата с «Астон Виллой» в октябре», — цитирует немецкого специалиста BBC.

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.