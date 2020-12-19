«Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

Завершился матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» в 14-м туре английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и закончилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 16-й минуте матча. Полузащитник Бернардо Силва сделал передачу на Кевина Де Брёйне, бельгиец в свою очередь в касание вырезал пас в штрафной на нападающего Рахима Стерлинга, и тот, также в касание, аккуратно переправил мяч в ворота «святых».

Видео всех голов в матчах АПЛ смотрите на «Чемпионате»

Для 26-летнего англичанина этот гол стал уже четвёртым в нынешнем сезоне АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (24) — на четвёртой строчке.