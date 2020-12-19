Очередное невезение лондонского «Арсенала». На этот раз — автогол в матче с «Эвертоном»
В очередном матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Эвертон» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Идёт 32-я минута, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 22-й минуте матча. «Ириски» через пас перешли из обороны в атаку Вингер Алекс Айуоби с правого края навесил в штрафую, а нападающий Доминик Калверт-Льюин сыграл на опережение и пробил головой — мяч после рикошета от Холдинга влетела в ворота, защищаемые Берндтом Лено.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 23 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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