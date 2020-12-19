Клопп отреагировал на недовольство Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на недовольство нападающего команды Садио Мане его ранней заменой в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (7:0).

На 57-й минуте матча при счёте 4:0 Клопп решил дать отдохнуть одному из лидеров атаки мерсисайдев и заменил его на Мохамеда Салаха. Однако 28-летний сенегалец, успевший забить один гол и отдать одну голевую передачу, выразил явное недовольство решением немецкого специалиста.

«Я понимаю, почему Мане так себя повёл. Я был рад, что нам так быстро удалось завоевать преимущество, а он нет. Это нормально, это хорошо! Я принимаю решения, а ребята вынуждены их принимать», — цитирует Клоппа Anfield Watch со ссылкой на BBC.

Видео реакции Садио Мане на раннюю замену в матче с «Кристал Пэлас»