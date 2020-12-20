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«Ньюкасл» не смог победить «Фулхэм», который играл полчаса в меньшинстве

«Ньюкасл» не смог победить «Фулхэм», который играл полчаса в меньшинстве
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл Юнайтед» принимал «Фулхэм» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 42-й минуте встречи. После подачи с углового Тосин Адарибиойо пробил головой и Мэтт Ричи при попытке перехватить мяч срезал его в свои ворота. На 63-й минуте Йоаким Андерсен получил прямую красную карточку за фол в своей штрафной. Каллум Уилсон уверенным ударом с пенальти отправил мяч по центру ворот и установил итоговый счёт. Гости провели практически полчаса в меньшинстве.

Таким образом, «Ньюкасл Юнайтед» набрал 18 очков в 13 турах английской Премьер-лиги и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» (10) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
19 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Ритчи – 42' (автогол)   1:1 Уилсон – 64' (пен)
Удаления: нет / Андерсен – 62'
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